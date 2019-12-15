Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

"Тринадцатого декабря при оборудовании позиций в районе населенного пункта Новолуганское в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб один сотрудник Нацгвардии Украины, еще один получил ранение", - заявил Филипоненко.

В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, нацгвардейцы 10 декабря прибыли для усиления подразделений 59 бригады ВС Украины, чтобы не допустить провокаций со стороны находящихся в близлежащих районах националистических формирований.