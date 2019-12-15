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Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР

14:35 15.12.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат Нацгвардии Украины
Солдат Нацгвардии Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат Нацгвардии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Сотрудник Нацгвардии Украины погиб, подорвавшись на минно-взрывном устройстве у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Тринадцатого декабря при оборудовании позиций в районе населенного пункта Новолуганское в результате подрыва на минно-взрывном устройстве погиб один сотрудник Нацгвардии Украины, еще один получил ранение", - заявил Филипоненко.
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Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, нацгвардейцы 10 декабря прибыли для усиления подразделений 59 бригады ВС Украины, чтобы не допустить провокаций со стороны находящихся в близлежащих районах националистических формирований.
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