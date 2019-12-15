В Сирии ввели в строй два газовых месторождения

"В рекордные сроки усилиями местных специалистов... добавлен один миллион кубометров газа путем ввода в строй и подключения к общей сети месторождений Шурейфа-2 и Шурейфа-104 к востоку от Хомса", - сообщило ведомство в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Министерство уточнило, что в связи с растущим спросом на газ работы по подключению месторождений к сети заняли 15 дней.
"Ожидается, что это дополнительное количество газа положительно скажется на электроснабжении", - заявило ведомство.
В Сирии распространено использование генераторов из-за регулярных веерных отключений электричества. В особо холодные зимние дни из-за высокой нагрузки происходят и длительные отключения электричества.