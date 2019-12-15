Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-15T14:25+0300
https://ria.ru/20191215/1562411271.html
В Сирии ввели в строй два газовых месторождения
https://cdn24.img.ria.ru/images/151452/65/1514526565_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_7ef5966635f128e305c28450ea7a4f44.jpg
РИА Новости

В Сирии ввели в строй два газовых месторождения

14:25 15.12.2019
992
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабочие на буровой установке по добыче газа к юго-востоку от Хомса
Рабочие на буровой установке по добыче газа к юго-востоку от Хомса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рабочие на буровой установке по добыче газа к юго-востоку от Хомса. Архивное фото
ДАМАСК, 15 дек - РИА Новости. Два газовых месторождения мощностью в один миллион кубометров введены в строй к востоку от сирийского города Хомс, это должно улучшить ситуацию с электроснабжением страны, сообщило в воскресенье министерство нефти САР.
"В рекордные сроки усилиями местных специалистов... добавлен один миллион кубометров газа путем ввода в строй и подключения к общей сети месторождений Шурейфа-2 и Шурейфа-104 к востоку от Хомса", - сообщило ведомство в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Министерство уточнило, что в связи с растущим спросом на газ работы по подключению месторождений к сети заняли 15 дней.
"Ожидается, что это дополнительное количество газа положительно скажется на электроснабжении", - заявило ведомство.
В Сирии распространено использование генераторов из-за регулярных веерных отключений электричества. В особо холодные зимние дни из-за высокой нагрузки происходят и длительные отключения электричества.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
3500000
Обсудить 1
Война в СирииХомс (город)Сирия
Рекомендуем
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
WikiLeaks сомневается, что авторы доклада ОЗХО работали в Сирии
Солдат Нацгвардии Украины
Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский
Исключенный из "Слуги народа" депутат раскритиковал Зеленского
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль
На Украине призвали сделать Донбасс примером модернизации страны
Газодобывающее предприятие на Украине
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Опубликовано видео с затонувшими в Севастополе доком и подлодкой
Опубликовано видео с затонувшими в Севастополе плавдоком и подлодкой
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" попросил новые условия строительства
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) в Мадриде, Испания. 15 декабря 2019
Опубликован итоговый документ COP25
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
Каир
Посольство Ливии в Египте приостановило работу
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния