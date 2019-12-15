Путин расширил эксперимент с налогом для самозанятых

На прошлой неделе авторы законопроекта — депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев — поясняли, что в расширенный список вошли регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с начала этого года в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.