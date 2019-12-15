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2019-12-15T18:47+0300
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Путин расширил эксперимент с налогом для самозанятых
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РИА Новости

Путин расширил эксперимент с налогом для самозанятых

14:17 15.12.2019 (обновлено: 18:47 15.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетители в инспекции Федеральной налоговой службы
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин распространил действие федерального закона об эксперименте по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 российских регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С 1 января 2020 года к эксперименту присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирия.
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На прошлой неделе авторы законопроекта — депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев — поясняли, что в расширенный список вошли регионы-доноры и субъекты, в составе которых есть города-миллионники.
Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с начала этого года в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.
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Популярные комментарии
давно пора ввести самозанятых во всех регионах ... надоели косметологи, делающие наготочки, ремонт и тп физ. лица, кто налоги не платит и не за что не отвечает. Возьмите авито категория услуг, почти никто налоги не платит! и откуда будут пенсии у людей, если граждане воруют у себя же сами. Обычный мастер педикюра снимает точку и в месяц имеет от 100 тыс руб и налогами не заморачивается!
15 декабря, 14:52
Даша Рудник
7741113353
газовики и нефтяники налоги платят исправно, а вот граждане нет, и не надо рот открывать, что и как другие делают, за себя отвечать надо
15 декабря, 14:55
Даша Рудник
5621210298
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