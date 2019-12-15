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OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска
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РИА Новости

OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска

14:09 15.12.2019
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© Фото : страница Greg Wyler в TwitterСпутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb
© Фото : страница Greg Wyler в Twitter
Спутники в лаборатории компании OneWeb. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.
Ранее представитель пресс-службы компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) сказал РИА Новости, что первый запуск спутников OneWeb с Байконура намечается на 30 января 2020 года.
Как отмечает компания OneWeb в Twitter, спутники отправлены на Байконур самолетом Ан-124-100 с завода во Флориде.
Для запуска первых 34 аппаратов с Байконура будет использована ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М".
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала поданную в госкомиссию по радиочастотам заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом требований национальной безопасности РФ.
В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Всего с Байконура намечается выполнить девять пусков, с Восточного - восемь, с Куру - четыре (один уже проведен в феврале 2019 года).
В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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OneWebБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаСоюз
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