OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первая партия британских спутников связи Первая партия британских спутников связи OneWeb , которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.

Ранее представитель пресс-службы компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса ) сказал РИА Новости, что первый запуск спутников OneWeb с Байконура намечается на 30 января 2020 года.

It’s wheels up to #Baikonur for our next batch of OneWeb satellites. Thanks to the OneWeb team & the team at OneWeb Satellites in Florida for all of the hard work. 🛰 #Antonov #WheelsUp pic.twitter.com/lTVWdMFKQp — OneWeb (@OneWeb) 15 декабря 2019 г.

Как отмечает компания OneWeb в Twitter , спутники отправлены на Байконур самолетом Ан-124-100 с завода во Флориде.

Для запуска первых 34 аппаратов с Байконура будет использована ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М".

В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала поданную в госкомиссию по радиочастотам заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом требований национальной безопасности РФ.

It’s a big day today at OneWeb Satellites in Florida. Our next set of satellites is being loaded for our upcoming launch.



Stay tuned for a front-row seat all the way to Baikonur. pic.twitter.com/27vI9ICln1 — OneWeb (@OneWeb) 14 декабря 2019 г.

В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат". Всего с Байконура намечается выполнить девять пусков, с Восточного - восемь, с Куру - четыре (один уже проведен в феврале 2019 года).

В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.