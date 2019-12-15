В Калуге нашли подростков, живших в канализации

Подростков нашли, когда они гуляли в сквере. Чтобы купить еду, они собирали алюминиевые банки и сдавали их в пункты приема металлолома. Ночевали они в канализации.

Следователю подростки рассказали, что прятались и от родителей, и от правоохранительных органов, потому что не хотели, чтобы их нашли. По факту случившегося проводится проверка, которая установит возможные факты правонарушений, совершенных самими школьниками или в их отношении.