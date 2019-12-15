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В Калуге нашли подростков, живших в канализации
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РИА Новости

В Калуге нашли подростков, живших в канализации

13:55 15.12.2019 (обновлено: 15:32 15.12.2019)
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© Фото : СУ СК РФ по Калужской областиПодростки, самовольно покинувшие свои дома в Калуге
Подростки, самовольно покинувшие свои дома в Калуге
© Фото : СУ СК РФ по Калужской области
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Калуге двое подростков сбежали из дома и поселились в канализационном люке. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.
Родные школьников заявили об их пропаже 10 декабря. Поиском занялись следователи, сотрудники уголовного розыска и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Подростков нашли, когда они гуляли в сквере. Чтобы купить еду, они собирали алюминиевые банки и сдавали их в пункты приема металлолома. Ночевали они в канализации.
Следователю подростки рассказали, что прятались и от родителей, и от правоохранительных органов, потому что не хотели, чтобы их нашли. По факту случившегося проводится проверка, которая установит возможные факты правонарушений, совершенных самими школьниками или в их отношении.
Автомобиль полиции. Архивное фото
11 октября 2018, 13:55
В Саратове попался сбежавший из дома в Москве школьник
191621853625
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Поисковый отряд "Лиза Алерт"КалугаРоссияОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Не судите их строго. Это будущие танкисты. Лучше прокатите на танке, Кантемировка рядом.
15 декабря, 14:02
vvab6
360001
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