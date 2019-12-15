Средства от приватизации ряда компаний могут пойти на инвестпрограммы

"По отдельным предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих компаний. Это позволит стимулировать их инвестиционную активность", - сказала она.

Утвержденная правительством РФ программа приватизации на 2020-2022 годы не содержит крупных активов. Силуанов в конце октября заявил, что нужна более амбициозная программа. В свою очередь глава МЭР Максим Орешкин в ноябре сказал, что финансово-экономический блок правительства РФ выступает за максимальное вовлечение в приватизацию крупных активов и готов в ближайшее время внести в правительство обновленный прогнозный план приватизации. На этой неделе Орешкин заявил, что программа "расширенной приватизации" должна быть утверждена до конца года.