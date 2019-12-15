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Средства от приватизации ряда компаний могут пойти на инвестпрограммы
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РИА Новости

Средства от приватизации ряда компаний могут пойти на инвестпрограммы

13:32 15.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ обсудит идею направить средства от приватизации некоторых компаний на их инвестпрограммы, сообщила журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
"По отдельным предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих компаний. Это позволит стимулировать их инвестиционную активность", - сказала она.
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Утвержденная правительством РФ программа приватизации на 2020-2022 годы не содержит крупных активов. Силуанов в конце октября заявил, что нужна более амбициозная программа. В свою очередь глава МЭР Максим Орешкин в ноябре сказал, что финансово-экономический блок правительства РФ выступает за максимальное вовлечение в приватизацию крупных активов и готов в ближайшее время внести в правительство обновленный прогнозный план приватизации. На этой неделе Орешкин заявил, что программа "расширенной приватизации" должна быть утверждена до конца года.
По словам Фоменко, целью расширения программы приватизации не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. "Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями", - сказала она.
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