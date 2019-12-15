Ненашев был патриархом издательского дела, заявил глава Роспечати

"Михаил Федорович возглавлял последовательно Государственный комитет по печати и Государственный комитет по телевидению и радиовещанию в самое нелегкое время, в эпоху перемен. Конечно, ему было непросто воспринять демократические преобразования, которые начались в нашей стране", - сказал Сеславинский.

"Работая в государственном комитете по телевидению, который он возглавлял относительно недолго, Ненашев привел в качестве руководителей информационного вещания Эдуарда Сагалаева, Александра Пономарева - тех людей, с которыми мы связываем лучшие страницы отечественного телевидения. Это дорогого стоит", - отметил Сеславинский.

"Никаких капиталов он на своих постах не заработал. Органично нашел себя в преподавательской и в научной работе. Работал в Московском государственном университете печати, возглавлял кафедру журналистики. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям с ним плотно сотрудничало. Два года назад мы выдвигали его на премию правительства в области СМИ, которую он получил из рук председателя правительства. Михаил Федорович был патриархом отечественного издательского дела, он выпустил несколько книг, массу учебных пособий. Мы очень скорбим в связи с его кончиной", - добавил глава Роспечати.