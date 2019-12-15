Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T13:02+0300
https://ria.ru/20191215/1562409710.html
Ненашев был патриархом издательского дела, заявил глава Роспечати
https://cdn23.img.ria.ru/images/156077/14/1560771435_0:508:2048:1659_1036x0_80_0_0_54d1e085a7943715c76ba9c2f5a8a2fe.jpg
РИА Новости

Ненашев был патриархом издательского дела, заявил глава Роспечати

13:02 15.12.2019
387
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЖурналист Михаил Ненашев
Журналист Михаил Ненашев
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Журналист Михаил Ненашев. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Журналист и экс-министр информации и печати СССР Михаил Ненашев был патриархом отечественного издательского дела, человеком с широким кругозором и настоящим интеллектуалом, сообщил РИА Новости глава Роспечати Михаил Сеславинский.
Михаил Ненашев скончался в ночь на воскресенье в возрасте 90 лет.
"Михаил Федорович возглавлял последовательно Государственный комитет по печати и Государственный комитет по телевидению и радиовещанию в самое нелегкое время, в эпоху перемен. Конечно, ему было непросто воспринять демократические преобразования, которые начались в нашей стране", - сказал Сеславинский.
Однако Ненашев, по словам главы Роспечати, был человеком с широким кругозором, настоящим интеллектуалом. И как интеллектуал, он поддерживал "любое полифоническое звучание".
Журналист Михаил Ненашев
10 ноября, 10:59
Медведев поздравил государственного деятеля и журналиста Ненашева с юбилеем
"Работая в государственном комитете по телевидению, который он возглавлял относительно недолго, Ненашев привел в качестве руководителей информационного вещания Эдуарда Сагалаева, Александра Пономарева - тех людей, с которыми мы связываем лучшие страницы отечественного телевидения. Это дорогого стоит", - отметил Сеславинский.
Последние два десятилетия, по словам Сеславинского, Ненашев вел достаточно скромный образ жизни.
"Никаких капиталов он на своих постах не заработал. Органично нашел себя в преподавательской и в научной работе. Работал в Московском государственном университете печати, возглавлял кафедру журналистики. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям с ним плотно сотрудничало. Два года назад мы выдвигали его на премию правительства в области СМИ, которую он получил из рук председателя правительства. Михаил Федорович был патриархом отечественного издательского дела, он выпустил несколько книг, массу учебных пособий. Мы очень скорбим в связи с его кончиной", - добавил глава Роспечати.
200502
Обсудить 1
РоспечатьМихаил Ненашев (журналист)Михаил СеславинскийМоскваРоссияСССРОбщество
Рекомендуем
Остров Итуруп
В Госдуме назвали возвращение к дискуссии по Курилам бессмысленным
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал нежелание Польши делать Россию врагом
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Затонувшую в Севастополе списанную подлодку начали буксировать из дока
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль
На Украине призвали сделать Донбасс примером модернизации страны
Мужчина на опоре Крымского моста в Москве
В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
Подростки, самовольно покинувшие свои дома в Калуге
В Калуге нашли подростков, живших в канализации
Опубликовано видео с затонувшими в Севастополе доком и подлодкой
Опубликовано видео с затонувшими в Севастополе плавдоком и подлодкой
Остров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды
Клинцевич прокомментировал заявления японской оппозиции по Курилам
Французская актриса Анна Карина
Умерла звезда французской "Новой волны" Анна Карина
Ночная подсветка Крымского Моста
Арки Крымского моста подсветили цветами триколора
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы
Путин расширил эксперимент с налогом для самозанятых
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден
СМИ: Франция попросила Россию передать ей останки соратника Наполеона
Журналист Михаил Ненашев
Умер журналист Михаил Ненашев
Выступление группы Куртки Кобейна на вручении музыкальной премии Виктория. Стоп-кадр видео
Организатор премии не комментирует заглушку слова "протест" в песне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния