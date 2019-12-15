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В Италии более 50 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны
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РИА Новости

В Италии более 50 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны

13:00 15.12.2019
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© Фото : Esercito ItalianoСаперы Вооруженных сил Италии на месте обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны в городе Бриндизи
Саперы Вооруженных сил Италии на месте обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны в городе Бриндизи
© Фото : Esercito Italiano
РИМ, 15 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Почти 54 тысячи человек были эвакуированы в воскресенье утром в городе Бриндизи на юге Италии, где 2 ноября обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Это самая крупная операция по эвакуации людей в Италии за все послевоенное время.
По распоряжению городских властей в Бриндизи была создана так называемая "красная зона", пребывание в которой категорически запрещено до полного окончания операции военных саперов. Люди, проживающие в этой зоне, начали покидать свои дома еще накануне. К 8 часам утра (10.00 мск) все жители этих районов были эвакуированы. В обеспечении данной операции принимали участие около тысячи сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.
© Фото : Esercito ItalianoСаперы Вооруженных сил Италии во время разминирования неразорвавшейся бомбы
Саперы Вооруженных сил Италии во время разминирования неразорвавшейся бомбы
1 из 2
Саперы Вооруженных сил Италии во время разминирования неразорвавшейся бомбы
© Фото : Esercito Italiano
© Фото : Esercito ItalianoИтальянский военнослужащий с роботом-сапером
Итальянский военнослужащий с роботом-сапером
2 из 2
Итальянский военнослужащий с роботом-сапером
© Фото : Esercito Italiano
1 из 2
Саперы Вооруженных сил Италии во время разминирования неразорвавшейся бомбы
© Фото : Esercito Italiano
2 из 2
Итальянский военнослужащий с роботом-сапером
© Фото : Esercito Italiano
Английская бомба времен Второй мировой войны, сброшенная на Бриндизи вероятно в 1941 году, была найдена во время строительных работ по расширению местного кинотеатра "Андромеда". Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, ее обезвреживанием в настоящее время занимается группа военных саперов в составе 15 человек. Боеприпас будет вывезен за пределы города и в понедельник взорван в специально подготовленном карьере.
Подобные операции, связанные с обнаружением неразорвавшихся бомб и снарядов времен войны, проводятся в Италии достаточно часто. В последний раз бомбу обезвредили 20 октября в центре североитальянского города Больцано, откуда также были эвакуированы жители.
Полиция
1 декабря, 13:15
В Турине из-за бомбы времен войны эвакуировали десять тысяч человек
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