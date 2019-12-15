В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина

"Данное сообщение было зарегистрировано полицией. На место происшествия осуществлялся выезд, были опрошены жильцы. По данному факту проводится проверка в отделе полиции "Тракторозаводский", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в Тракторозаводском районе Челябинска. Но в полиции не смогли прокомментировать, был ли пострадавший мужчина госпитализирован, информации о его состоянии у полиции нет.