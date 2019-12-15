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В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина
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РИА Новости

В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина

12:55 15.12.2019 (обновлено: 15:44 15.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек — РИА Новости. Полиция начала проверку по факту нападения собаки на жителя Челябинска, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, на улице Трашутина произошел несчастный случай. Со слов очевидцев, мужчина, изрядно выпив, пошел выгуливать своего пса бойцовской породы. На улице собака стала агрессивной и напала на хозяина, в результате мужчина был госпитализирован.
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"Данное сообщение было зарегистрировано полицией. На место происшествия осуществлялся выезд, были опрошены жильцы. По данному факту проводится проверка в отделе полиции "Тракторозаводский", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в Тракторозаводском районе Челябинска. Но в полиции не смогли прокомментировать, был ли пострадавший мужчина госпитализирован, информации о его состоянии у полиции нет.
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ЧелябинскПроисшествия
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