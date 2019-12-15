На Филиппинах один ребенок погиб в результате землетрясения

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что дом девочки в городе Матанао был частично разрушен из-за землетрясения, ребенок скончался в результате обрушения части стены дома.
По словам мэра Матанао Винсента Фернандеса, стихия нанесла сильный ущерб городу: повреждения получили два моста, разрушена половина здания местной администрации.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Подземные толчки были зафиксированы в 06:11 по времени UTC (09:11 мск). Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.