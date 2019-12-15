На Филиппинах один ребенок погиб в результате землетрясения

Сообщается, что дом девочки в городе Матанао был частично разрушен из-за землетрясения, ребенок скончался в результате обрушения части стены дома.

Какие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.

Самые страшные стихийные бедствия XXI века Какие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в воскресенье на Филиппинах. Подземные толчки были зафиксированы в 06:11 по времени UTC (09:11 мск). Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 километра.