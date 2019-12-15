Клинцевич прокомментировал заявления японской оппозиции по Курилам

Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и северную часть Курильских островов, "несправедливым"​ и призвал вести обсуждение территориального вопроса с Россией, заявив права на все Курильские острова.

"Не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез. Оно, на мой взгляд, продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны", - сказал сенатор.

При этом он отметил, что японские коммунисты "смыкаются здесь с крайне правыми националистическими силами Японии".

Клинцевич подчеркнул, что "подобные заявления не приближают перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией".