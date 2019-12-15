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2019-12-15T12:44+0300
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Клинцевич прокомментировал заявления японской оппозиции по Курилам
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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал заявления японской оппозиции по Курилам

12:44 15.12.2019
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© РИА Новости / Александр ЛыскинОстров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды
Остров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды
© РИА Новости / Александр Лыскин
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявления оппозиции Японии по Курильским островам лишь отдаляют перспективы заключения мирного договора с Россией, заявил РИА Новости в воскресенье член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает Сан-Францисский мирный договор, по которому Токио отказался от всех прав на Южный Сахалин и северную часть Курильских островов, "несправедливым"​ и призвал вести обсуждение территориального вопроса с Россией, заявив права на все Курильские острова.
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"Не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез. Оно, на мой взгляд, продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны", - сказал сенатор.
При этом он отметил, что японские коммунисты "смыкаются здесь с крайне правыми националистическими силами Японии".
Клинцевич подчеркнул, что "подобные заявления не приближают перспективу заключения мирного договора между Россией и Японией".
"Что касается нашей страны, то в этом вопросе все адекватные политические силы едины: Курильские острова – неотъемлемая часть территории России", - заключил политик.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииКурильские островаФранц КлинцевичЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
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