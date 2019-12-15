В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

Джабаров обратил внимание на то, что Компартия Японии "никогда не была достаточно влиятельной", чтобы определять политику страны. Сенатор отметил, что подобные заявления не стоит воспринимать серьезно, однако подчеркнул негативный эффект от таких призывов.

"Подобные заявления идут во вред Японии. Чем больше таких заявлений, тем меньше шансов вообще на заключение мирного договора", — сказал Джабаров в комментарии "360".

Он добавил, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны и все послевоенные границы.

Ранее Сии заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.