Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T14:22+0300
https://ria.ru/20191215/1562409095.html
В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
https://cdn22.img.ria.ru/images/153117/87/1531178755_0:183:2990:1865_1036x0_80_0_0_aba322e6031d464803312e59672686d6.jpg
РИА Новости

В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

12:43 15.12.2019 (обновлено: 14:22 15.12.2019)
74088
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Джабаров обратил внимание на то, что Компартия Японии "никогда не была достаточно влиятельной", чтобы определять политику страны. Сенатор отметил, что подобные заявления не стоит воспринимать серьезно, однако подчеркнул негативный эффект от таких призывов.
"Подобные заявления идут во вред Японии. Чем больше таких заявлений, тем меньше шансов вообще на заключение мирного договора", — сказал Джабаров в комментарии "360".
Он добавил, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны и все послевоенные границы.
Ранее Сии заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и группы Хабомаи после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы
2 ноября, 09:27Туризм
Японские туристы вернулись из первой поездки на южные Курилы
62192095
Обсудить 13
Курильские островаСпор вокруг статуса Курильских острововВладимир ДжабаровСовет Федерации РФЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Рабочий на территории хранилища газа
Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС
Владимир Джабаров
Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
Виды России. Курильские острова
В Японии коммунисты призвали требовать у РФ весь Курильский архипелаг
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Президент Армении Армен Саркисян
Ереван предложил привлечь в Россию армянских инвесторов из-за рубежа
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Остров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды
Клинцевич прокомментировал заявления японской оппозиции по Курилам
Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин
Китай отложил введение новых пошлин на импорт из США
Газодобывающее предприятие на Украине
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния