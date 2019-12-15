В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв главы Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Джабаров обратил внимание на то, что Компартия Японии "никогда не была достаточно влиятельной", чтобы определять политику страны. Сенатор отметил, что подобные заявления не стоит воспринимать серьезно, однако подчеркнул негативный эффект от таких призывов.
"Подобные заявления идут во вред Японии. Чем больше таких заявлений, тем меньше шансов вообще на заключение мирного договора", — сказал Джабаров в комментарии "360".
Он добавил, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны и все послевоенные границы.
Ранее Сии заявил, что страна может "заполучить" острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и группы Хабомаи после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.