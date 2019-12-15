Умерла звезда французской "Новой волны" Анна Карина

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Французская актриса датского происхождения Анна Карина, получившая широкую известность в 1960-х годах, скончалась от рака в возрасте 79 лет в Париже, сообщает агентство Французская актриса датского происхождения Анна Карина, получившая широкую известность в 1960-х годах, скончалась от рака в возрасте 79 лет в Париже, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее представителя.

"Анна ушла из жизни вчера в парижской больнице в результате заболевания раком", - сообщил ее агент Лоран Баландрас (Laurent Balandras). Он указал, что рядом с ней в этот момент находился ее муж – американский режиссер Деннис Берри.

В свою очередь министр культуры Франции Франк Риестер в своем Twitter написал, что Карина "гипнотизировала весь мир", и добавил, что теперь французский кинематограф "осиротел, потеряв одну из своих легенд".

© AFP 2019 Французская актриса Анна Карина © AFP 2019 Французская актриса Анна Карина

Анна Карина (урожденная Ханна Карин Байер) родилась в 1940 году в Дании, где и началась ее карьера: она пела в кабаре, работала манекенщицей, снималась в рекламе и в короткометражных фильмах. Девушка сбежала из страны в Париж, когда ей было 17 лет. Во французской столице она познакомилась с Коко Шанель, которая придумала для нее сценическое имя – Анна Карина.

Актриса получила известность благодаря съемкам в фильмах режиссера Жана-Люка Годара, яркого представителя французской "Новой волны" и создателя нового киноязыка во французском кинематографе. В частности, Карина сыграла роли в кинолентах "Маленький солдат" (1960), "Женщина есть женщина" (1961), "Жить своей жизнью" (1962), "Банда аутсайдеров" (1964), "Безумный Пьерро" (1965) и других. В некоторых из них она принимала участие наряду со звездой французского кинематографа Жаном-Полем Бельмондо. Также она снималась в кинолентах итальянского режиссера Лукино Висконти и француза Жака Риветта.

© Les Films de la Pléiade/Les Films de la Pléiade (1962) Кадр из фильма "Жить своей жизнью" 1 из 3 Кадр из фильма "Жить своей жизнью" © Les Films de la Pléiade/Les Films de la Pléiade (1962) © Euro International Film (EIA)/Rome Paris Films (1961) Кадр из фильма "Женщина есть женщина" 2 из 3 Кадр из фильма "Женщина есть женщина" © Euro International Film (EIA)/Rome Paris Films (1961) © Фото : Société Nouvelle de Cinématographie (SNC) Кадр из фильма "Безумный Пьеро", 1965. Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина 3 из 3 Кадр из фильма "Безумный Пьеро", 1965. Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина © Фото : Société Nouvelle de Cinématographie (SNC) 1 из 3 Кадр из фильма "Жить своей жизнью" © Les Films de la Pléiade/Les Films de la Pléiade (1962) 2 из 3 Кадр из фильма "Женщина есть женщина" © Euro International Film (EIA)/Rome Paris Films (1961) 3 из 3 Кадр из фильма "Безумный Пьеро", 1965. Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина © Фото : Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)

В 1961 году Карина вышла замуж за Годара, с которым пробыла до 1967 года. После этого актриса продолжила сниматься в других кинолентах, в телесериалах и играла в театре. Также она занималась написанием романов и строила карьеру певицы, с чем ей помогал композитор и поэт Серж Генсбур.