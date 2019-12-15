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Арки Крымского моста подсветили цветами триколора
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РИА Новости

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

12:32 15.12.2019 (обновлено: 15:34 15.12.2019)
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© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского мостаНочная подсветка Крымского Моста
Ночная подсветка Крымского Моста
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Фотографии с тестированием подсветки арочного участка Крымского моста цветами российского флага размещены в Instagram инфоцентра. В сообщении отмечено, что подсветка будет работать после официального открытия железнодорожного движения по сооружению. Освещение было также включено по всей длине автодорожной и железнодорожной части моста.
Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки. Участок с арками подсветили в цвета флага России на 15 часов, сказали в инфоцентре.
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского мостаНочная подсветка Крымского Моста
Ночная подсветка Крымского Моста
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Ночная подсветка Крымского Моста
Архитектурная подсветка включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки, отметили в инфоцентре.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Крымский мостКрымОбщество
Популярные комментарии
И зачем ? Что , от этого поднимется благосостояние народа ? Эти деньги , да на помощь малоимущим крымчанам.
15 декабря, 14:32
Ельцин Центр
6100029
Да-да, старая методичка про "лучше бы раздали [подставить своё]", помним, помним.
15 декабря, 14:36
Гусьсвинье Нетоварищ
2300003
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