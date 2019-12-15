Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Арочный участок Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фотографии с тестированием подсветки арочного участка Крымского моста цветами российского флага размещены в Instagram инфоцентра. В сообщении отмечено, что подсветка будет работать после официального открытия железнодорожного движения по сооружению. Освещение было также включено по всей длине автодорожной и железнодорожной части моста.

Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки. Участок с арками подсветили в цвета флага России на 15 часов, сказали в инфоцентре.

© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста Ночная подсветка Крымского Моста © Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста Ночная подсветка Крымского Моста

Архитектурная подсветка включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки, отметили в инфоцентре.