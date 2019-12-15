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В Севастополе затонувший плавдок готовят к буксировке для утилизации
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РИА Новости

В Севастополе затонувший плавдок готовят к буксировке для утилизации

12:30 15.12.2019 (обновлено: 15:58 15.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗатонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Списанные плавдок и подлодку, которые в ночь на воскресенье затонули в бухте в Севастополе, готовят к буксировке к месту утилизации, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16, построенный в 1941 году, со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет, сообщил ранее помощник директора ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны России по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев.
"Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации", - сообщили в пресс-службе.
Как передает корреспондент РИА Новости, подводная лодка Б-380 "Горьковский комсомолец", стоящая в плавучем доке СПД-16, лежит на левом борту, визуально четко просматриваются отметки по ее ватерлинии правого борта.
Источник на ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны сообщил, что подъем лодки в первоначальное состояние серьезно затруднен, в случае операции по стабилизации лодки, она может перевернуться к верху килем. Он затруднился ответить, сколько может продлиться операция.
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Большой плавучий док СПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.
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Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
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