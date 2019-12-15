Умер журналист Михаил Ненашев

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Журналист, экс-министр информации и печати СССР Михаил Ненашев скончался в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
"Михаил Ненашев умер ночью. От наших коллег, от всего Союза журналистов России — самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким. Это действительно огромная, невосполнимая потеря, это целая эпоха, которая, к сожалению, сейчас ушла. И передать словами все это достаточно сложно. Да и, пожалуй, никакие слова в полной мере шока от этой потери не вместят в себя", — сказал Шафир, добавив, что причины смерти пока выясняются, однако вполне вероятно, что свою роль сыграл преклонный возраст: Ненашеву было 90 лет.
Михаил Ненашев в свое время работал председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Был председателем Гостелерадио СССР и главным редактором газеты "Советская Россия".
"Сегодня день поминовения наших погибших коллег, тех, кто погиб во имя исполнения своего долга, тех, кто был убит, умер. И то, что именно в этот день мы потеряли Ненашева, прибавляет этому дню печали и боли", — сказал Шафир.