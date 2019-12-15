Умер журналист Михаил Ненашев

"Михаил Ненашев умер ночью. От наших коллег, от всего Союза журналистов России — самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким. Это действительно огромная, невосполнимая потеря, это целая эпоха, которая, к сожалению, сейчас ушла. И передать словами все это достаточно сложно. Да и, пожалуй, никакие слова в полной мере шока от этой потери не вместят в себя", — сказал Шафир, добавив, что причины смерти пока выясняются, однако вполне вероятно, что свою роль сыграл преклонный возраст: Ненашеву было 90 лет.