Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – пять, Алеппо – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – один", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции. В населенных пунктах Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и Хамидие провинции Тартус выдано по 350 продовольственных наборов весом 2,047 тонны. Также в населенном пункте Хамдун провинции Алеппо выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.