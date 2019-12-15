Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – пять, Алеппо – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – один", - говорится в сообщении.