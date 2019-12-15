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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-15T12:03+0300
https://ria.ru/20191215/1562408431.html
Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/154886/18/1548861822_0:309:2017:1443_1036x0_80_0_0_c90e76280b735d7bbab9b48bcfabea42.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений перемирия в Сирии

12:03 15.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Латакия – пять, Алеппо – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – один", - говорится в сообщении.
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В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции. В населенных пунктах Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и Хамидие провинции Тартус выдано по 350 продовольственных наборов весом 2,047 тонны. Также в населенном пункте Хамдун провинции Алеппо выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.
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