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Госбюро расследований Украины ведет 15 дел, где фигурирует Порошенко
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РИА Новости

Госбюро расследований Украины ведет 15 дел, где фигурирует Порошенко

12:00 15.12.2019 (обновлено: 12:18 15.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. На Украине расследуется 15 уголовных дел, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко, заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.
Ранее Госбюро завело уголовное дело в связи с возможной государственной изменой Порошенко при подписании им минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
"Сегодня их уже 15. Некоторые из них были зарегистрированы еще весной этого года, другие же – совсем недавно. Каждое уголовное производство сложное, по каждому из них ведутся десятки следственных действий… эти дела расследуют всего лишь 7 наших следователей", - заявил Труба в интервью изданию Страна.ua, опубликованном в воскресенье.
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Также директор ведомства напомнил, что бюро направило в Генпрокуратуру для ознакомления и получения согласия проект подозрения Порошенко в совершении преступления при назначения членов Высшего Совета Правосудия.
"Поскольку Петр Порошенко – народный депутат, на оглашение ему подозрения необходимо согласие Верховной Рады. Проект подозрения лежит в Генпрокуратуре уже два месяца. Результаты этого рассмотрения не знают ни следователи, ни ГБР", - заявил он.
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