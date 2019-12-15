Госбюро расследований Украины ведет 15 дел, где фигурирует Порошенко

"Поскольку Петр Порошенко – народный депутат, на оглашение ему подозрения необходимо согласие Верховной Рады. Проект подозрения лежит в Генпрокуратуре уже два месяца. Результаты этого рассмотрения не знают ни следователи, ни ГБР", - заявил он.