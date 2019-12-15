В ДНР готовы к обоюдному разведению сил на согласованных участках

"Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны", - сказал Якубов.