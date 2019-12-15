В ДНР готовы к обоюдному разведению сил на согласованных участках

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил РИА Новости, что ДНР готова к разведению сил на согласованных в ходе переговоров новых участках в случае выполнения Киевом всех условий по подготовке и контролю процесса.
Ранее сообщалось, что по итогу саммита в "нормандском формате" было озвучено о необходимости реализовать разведение сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе.
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"Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны", - сказал Якубов.