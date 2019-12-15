Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

ДОХА, 15 дек — РИА Новости. Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси

"С 1999 года мы обращались к США, Франции — и в конце концов были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что в этом была необходимость", — сказал Хулуси.

При этом он заверил, что Турция продолжает оставаться членом НАТО и не собирается покидать Североатлантический союз. "Мы выполняем все обязанности в зоне нашей ответственности в рамках НАТО, мы остаемся НАТО", — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, в настоящее время Анкара обсуждает с США сделку по покупке истребителей F-35.