Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

ДОХА, 15 дек — РИА Новости. Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
"С 1999 года мы обращались к США, Франции — и в конце концов были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что в этом была необходимость", — сказал Хулуси.
При этом он заверил, что Турция продолжает оставаться членом НАТО и не собирается покидать Североатлантический союз. "Мы выполняем все обязанности в зоне нашей ответственности в рамках НАТО, мы остаемся НАТО", — подчеркнул глава Минобороны.
По его словам, в настоящее время Анкара обсуждает с США сделку по покупке истребителей F-35.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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