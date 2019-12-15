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2019-12-15T13:33+0300
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Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
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РИА Новости

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

11:05 15.12.2019 (обновлено: 13:33 15.12.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
ДОХА, 15 дек — РИА Новости. Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.

"С 1999 года мы обращались к США, Франции — и в конце концов были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что в этом была необходимость", — сказал Хулуси.

При этом он заверил, что Турция продолжает оставаться членом НАТО и не собирается покидать Североатлантический союз. "Мы выполняем все обязанности в зоне нашей ответственности в рамках НАТО, мы остаемся НАТО", — подчеркнул глава Минобороны.
По его словам, в настоящее время Анкара обсуждает с США сделку по покупке истребителей F-35.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
16 ноября, 08:00
"Я вам пишу": Трамп умолял Эрдогана отказаться от российских С-400
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
6010562717
Обсудить 13
Минобороны ТурцииХулуси АкарС-400 «Триумф»НАТОБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Просто в процессе военного переворота в Турции президент понял, что американское оружие его не защитит от американского оружия, по-этому купил российское заточненное под защиту от американского.
15 декабря, 11:48
АСАндрей Ст
4420002
Здесь другая цель, которую Турция не озвучит. Американское оружие л любой момент может не сработать по самолетам американского производства. А С-400 дает гарантию что такие самолеты даже в воздух не поднимутся.
15 декабря, 13:43
Геннадий Solo
1300002
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