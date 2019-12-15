В ДНР готовы предложить Киеву новые участки для отвода сил

"Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны", — добавил Якубов.

Он также подчеркнул, что в ДНР приветствуют решения "нормандской четверки" по достижению прекращения огня в Донбассе и новым участкам отвода сил и средств.

Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, главы государств призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и освобождение задержанных по формуле "всех на всех".