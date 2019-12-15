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2019-12-15T12:23+0300
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В ДНР готовы предложить Киеву новые участки для отвода сил
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РИА Новости

В ДНР готовы предложить Киеву новые участки для отвода сил

11:03 15.12.2019 (обновлено: 12:23 15.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР в районе села Петровское
Саперы Народной милиции ДНР в районе села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Донецкая народная республика готова предложить Киеву новые участки для разведения сил и средств в Донбассе, сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны", — добавил Якубов.

Он также подчеркнул, что в ДНР приветствуют решения "нормандской четверки" по достижению прекращения огня в Донбассе и новым участкам отвода сил и средств.
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Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря. По итогам встречи стороны приняли коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям.
Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, главы государств призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и освобождение задержанных по формуле "всех на всех".
Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 11:07
В ДНР готовы к обоюдному разведению сил на согласованных участках
14323019
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нет в Минских соглашениях никаких ДНР и ЛНР.
15 декабря, 11:29
delmont67
5000115
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