Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Журнал Time составил список знаковых устройств уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Первое место занял планшет Apple iPad, который, как отмечает Time, задал тон развитию портативных устройств на этот период.
В список вошли умная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, а также портативная приставка Nintendo Switch. Завершает список адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox.
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