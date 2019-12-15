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2019-12-15T14:22+0300
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Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия
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РИА Новости

Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия

10:45 15.12.2019 (обновлено: 14:22 15.12.2019)
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezApple Watch
Apple Watch
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Apple Watch. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Журнал Time составил список знаковых устройств уходящего десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Первое место занял планшет Apple iPad, который, как отмечает Time, задал тон развитию портативных устройств на этот период.
На втором месте расположился автомобиль Tesla Model S, изменивший траекторию развития автомобильной промышленности. Третью строчку занял мини-компьютер Raspberry Pi. Затем идут цифровой медиаплеер Google Chromcast и дрон DJI Phantom.
В список вошли умная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, а также портативная приставка Nintendo Switch. Завершает список адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox.
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Nintendo SwitchApple AirPodsApple WatchTime (журнал)Tesla motorsXbox OneGoogleApple iPadXbox 360AppleNintendoAmazon.com, Inc.Технологии
Популярные комментарии
Конечно же, несомненное, внесенное лучшее принадлежит Apple... Хотя это самые отстающие разработки за неоправданные цены! Любые, в ценовом сегменте 15 тыс. устройства на "Дройде" лучше, универсальнее, технически выше. С iPhone 11 даже видео мне на Honor 10 скинуть самими же отснятое не смогли, вот это балалайка!
15 декабря, 12:36
Evgeniy Golikov
900005
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