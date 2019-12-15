Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T15:22+0300
https://ria.ru/20191215/1562407113.html
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
https://cdn22.img.ria.ru/images/156221/73/1562217342_0:348:2400:1698_1036x0_80_0_0_435f3c3c2c7c8c323d3e7d6abb0b8381.jpg
РИА Новости

В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

10:30 15.12.2019 (обновлено: 15:22 15.12.2019)
35634
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по многим вопросам, рассказал Дмитрий Песков.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. <...> Они, разумеется, используют разную терминологию", — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он также напомнил, что Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Он настаивал на продолжении работы в "нормандском формате".
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
14 декабря, 15:42
Песков заявил об отсутствии прорыва на "нормандском саммите"

Встреча в Париже

"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.
Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.
Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
14610106421
Обсудить 13
"Нормандский" саммит в ПарижеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинПарижВ мире
Популярные комментарии
Авторы не учли один очень важный момент: Зеленский как попугай вторит словами вашингтонского хозяина. Его мнение вообще не учитывается, а, скорее всего, отсутствует.
15 декабря, 12:46
Евстафий Погорелый
3000004
"Они используют разную терминологию" Сказал бы по-русски - моя твоя не понимай.
15 декабря, 11:30
vvab6
1241101
Рекомендуем
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Виды России. Курильские острова
В Японии коммунисты призвали требовать у РФ весь Курильский архипелаг
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Газодобывающее предприятие на Украине
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
В США сообщили о ракете, "способной преодолеть" российские системы ПВО
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Затонувший большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подлодкой Б-380 в Южной бухте Севастополя
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Песков прокомментировал переговоры "на повышенных тонах" в Париже
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
В МИД сообщили о "разговоре на повышенных тонах" на саммите в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния