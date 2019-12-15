В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. <...> Они, разумеется, используют разную терминологию", — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он также напомнил, что Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Он настаивал на продолжении работы в "нормандском формате".

Встреча в Париже

"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.

Девятого декабря прошел первый за три года саммит " нормандской четверки ": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.