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Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:28 15.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра, применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики, сказали там.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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