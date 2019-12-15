Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра, применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики, сказали там.
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