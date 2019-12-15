Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.