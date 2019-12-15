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Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
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РИА Новости

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

10:06 15.12.2019 (обновлено: 13:12 15.12.2019)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Отмечается, что во время выступления начался пожар, причиной которого стали принесенные фанатами файеры. На место происшествия прибыли пожарные, однако поклонники музыканта стали мешать тушению огня и отобрали пожарный рукав. Вскоре к урегулированию конфликта подключились охрана и полиция.
На кадрах видно, как посетители концерта продолжают драку, специалисты экстренной службы заливают водой оставшиеся горящие участки, а вместе с ними и дебоширов.
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Макс КоржПермьПроисшествия
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