Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Отмечается, что во время выступления начался пожар, причиной которого стали принесенные фанатами файеры. На место происшествия прибыли пожарные, однако поклонники музыканта стали мешать тушению огня и отобрали пожарный рукав. Вскоре к урегулированию конфликта подключились охрана и полиция.