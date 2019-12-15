В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Один из ЗАГСов Казани зарегистрировал брак трансгендеров, сообщает KazanFirst.
Эрика ранее была мужчиной, а Виктор — женщиной. Они познакомились четыре месяца назад и после непродолжительного романа решили пожениться.
Проблем с регистрацией брака не возникло, отмечает издание.
"Если я выгляжу как женщина и у меня женские документы, а он выглядит как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал", — пояснила Эрика.
Пока молодожены останутся в Казани, однако в будущем не исключают переезда в Европу, где пара планирует усыновить детей.
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