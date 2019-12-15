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В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
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РИА Новости

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

10:04 15.12.2019 (обновлено: 13:07 15.12.2019)
95017
© Erika AskarovaЭрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
© Erika Askarova
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Один из ЗАГСов Казани зарегистрировал брак трансгендеров, сообщает KazanFirst.
Эрика ранее была мужчиной, а Виктор — женщиной. Они познакомились четыре месяца назад и после непродолжительного романа решили пожениться.
Проблем с регистрацией брака не возникло, отмечает издание.

"Если я выгляжу как женщина и у меня женские документы, а он выглядит как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал", — пояснила Эрика.

Пока молодожены останутся в Казани, однако в будущем не исключают переезда в Европу, где пара планирует усыновить детей.
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КазаньТатарстанРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какие претензии могут быть к ЗАГСу, там же под юбку и штаны не заглядывают?! Другой вопрос, как эти извращенцам удалось получить документы при смене пола.
15 декабря, 10:42
scoffer
2041132031
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15 декабря, 10:30
Владимир Михайлович Дзювин
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