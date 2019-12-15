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Проект пристроя к школе Нижнеудинска подготовят к маю 2020 года
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РИА Новости

Проект пристроя к школе Нижнеудинска подготовят к маю 2020 года

09:38 15.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРемонтные работы в средней школе № 2 города Нижнеудинска, пострадавшей от наводнения летом 2019 года
Ремонтные работы в средней школе № 2 города Нижнеудинска, пострадавшей от наводнения летом 2019 года
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ремонтные работы в средней школе № 2 города Нижнеудинска, пострадавшей от наводнения летом 2019 года
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Проект пристроя к школе №2 города Нижнеудинска, пострадавшего летом от наводнения, должен быть подготовлен к 1 мая 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев находится с рабочей поездкой в Нижнеудинском и Тулунском районах, пострадавших летом от наводнения. В программе визита – посещение объектов социальной инфраструктуры, встречи с жителями. В Нижнеудинске Игорь Кобзев посетил районную больницу и школу №2. Учебное заведение пострадало во время наводнения, но ремонтные работы были проведены в короткие сроки, учебный год здесь начался вовремя. Школа получила новое спортивное оборудование, а в следующем году здесь планируется строительство модульных мастерских.
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"Игорь Кобзев поручил администрации Нижнеудинского района разработать до 1 мая 2020 года проектную документацию для возведения пристроя школы", - говорится в сообщении.
Что касается больницы, то там еще продолжаются восстановительные работы, и компания-подрядчик не укладывается в сроки, обозначенные в контракте – должна была закончить до 15 декабря 2019 года. Кобзев поручил организовать совещание в правительстве региона для определения нового срока сдачи объекта.
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Вместе с активистами ОНФ Кобзев во время рабочей поездки в Тулуне и Нижнеудинске встретился с людьми, которые столкнулись с проблемами при получении полагающейся при ЧС помощи. Врио главы региона взял все вопросы на контроль.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиИгорь КобзевОбщероссийский народный фронтИркутская областьНижнеудинский районОбщество
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