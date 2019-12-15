Проект пристроя к школе Нижнеудинска подготовят к маю 2020 года

"Игорь Кобзев поручил администрации Нижнеудинского района разработать до 1 мая 2020 года проектную документацию для возведения пристроя школы", - говорится в сообщении.

Что касается больницы, то там еще продолжаются восстановительные работы, и компания-подрядчик не укладывается в сроки, обозначенные в контракте – должна была закончить до 15 декабря 2019 года. Кобзев поручил организовать совещание в правительстве региона для определения нового срока сдачи объекта.