Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
По его словам, нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.
Одним из эффективных способов защитить сердце он назвал тренировки на выносливость.
"Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. <...> Регулярность важна для сердца", — подчеркнул специалист.
Он предложил отказаться от использования лифта и подниматься по лестнице.
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Кроме того, по его словам, диета в сочетании с физическими упражнениями позволят поддерживать стабильный вес.
Дилл рассказал, что предпочитает рыбу и овощи мясу, что помогает не набирать лишний вес.
Он также напомнил, что нужно контролировать уровень холестерина и артериальное давление.