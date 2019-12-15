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2019-12-15T13:39+0300
https://ria.ru/20191215/1562405932.html
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
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РИА Новости

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

09:14 15.12.2019 (обновлено: 13:39 15.12.2019)
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© Fotolia / lenetsnikolaiВрач
Врач
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
По его словам, нужно придерживаться простых правил, касающихся питания и занятий спортом.
Одним из эффективных способов защитить сердце он назвал тренировки на выносливость.
"Я хожу по часу трижды в неделю, независимо от погоды. <...> Регулярность важна для сердца", — подчеркнул специалист.
Он предложил отказаться от использования лифта и подниматься по лестнице.
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Кроме того, по его словам, диета в сочетании с физическими упражнениями позволят поддерживать стабильный вес.
Дилл рассказал, что предпочитает рыбу и овощи мясу, что помогает не набирать лишний вес.
Врач назвал стресс одним из факторов сердечных заболеваний, так как он обычно сопровождается проблемами со сном, употреблением алкоголя и большого количества сладостей, а также курением.
Он также напомнил, что нужно контролировать уровень холестерина и артериальное давление.
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курениеПитаниеАлкогольСпортFocusЗдоровьеГерманияДюссельдорфОбщество
Популярные комментарии
Я столько нового узнал из этой статьи. Надо же, никто никогда таких вещей не говорил. Надо срочно показать статью моему кардиологу, он, наверное, не знает.
15 декабря, 09:44
dejavu_2001
69300002
Можно было и не публиковать такую чушь, ничего нового не прозвучало.
15 декабря, 10:08
Виктор Новожилов
5050103
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