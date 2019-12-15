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В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

09:08 15.12.2019 (обновлено: 09:11 15.12.2019)
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© РИА НовостиСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
Предупреждение в столице из-за снега действует до 16 часов понедельника. В Московской области из-за ветра и гололедицы - до 12 часов ночи вторника.
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ГидрометцентрМосковская областьПогодаМоскваОбщество
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