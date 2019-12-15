В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды
Предупреждение в столице из-за снега действует до 16 часов понедельника. В Московской области из-за ветра и гололедицы - до 12 часов ночи вторника.