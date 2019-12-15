Володин призвал защищать и поддерживать журналистов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, отметил, что "необходимо защищать и поддерживать" журналистов, которые выполняют свою работу, "рискуя жизнью и здоровьем".

"Необходимо защищать и поддерживать журналистов, которые честно выполняют свою работу, рискуя жизнью и здоровьем. И делать все, чтобы тот трагический список имен, которые мы вспоминаем сегодня, не пополнялся", - цитирует пресс-служба слова Володина.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее совместно с журналистским сообществом депутатами был разработан, принят и уже вступил в силу закон, направленный на защиту репортеров, которые работают в горячих точках. В соответствии с ним корреспондент, пострадавший в зоне боевых действий, может получить компенсацию, а в случае его гибели компенсация будет выплачена его семье.

"Профессия военного журналиста - одна из самых опасных. Они рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду о происходящем", - цитирует пресс-служба Володина.

Также председатель отметил, что в наши дни российские корреспонденты работают во всех горячих точках мира, благодаря чему люди могут получать объективную информацию.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов. Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря, после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.