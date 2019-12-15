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Володин призвал защищать и поддерживать журналистов
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РИА Новости

Володин призвал защищать и поддерживать журналистов

09:03 15.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей, отметил, что "необходимо защищать и поддерживать" журналистов, которые выполняют свою работу, "рискуя жизнью и здоровьем".
"Необходимо защищать и поддерживать журналистов, которые честно выполняют свою работу, рискуя жизнью и здоровьем. И делать все, чтобы тот трагический список имен, которые мы вспоминаем сегодня, не пополнялся", - цитирует пресс-служба слова Володина.
Председатель Госдумы напомнил, что ранее совместно с журналистским сообществом депутатами был разработан, принят и уже вступил в силу закон, направленный на защиту репортеров, которые работают в горячих точках. В соответствии с ним корреспондент, пострадавший в зоне боевых действий, может получить компенсацию, а в случае его гибели компенсация будет выплачена его семье.
"Профессия военного журналиста - одна из самых опасных. Они рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду о происходящем", - цитирует пресс-служба Володина.
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Также председатель отметил, что в наши дни российские корреспонденты работают во всех горячих точках мира, благодаря чему люди могут получать объективную информацию.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов. Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря, после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
Последние несколько лет День памяти журналистов отмечается 15 декабря во всех регионах страны.
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