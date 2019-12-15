В Непале автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли и десятки получили ранения после того, как автобус упал с высоты 500 метров в горах в непальском районе Синдхупалчок, передает газета Himalayan Times со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, авария произошла, когда водитель, перевозивший паломников из индуистского религиозного места в Калинчоуке, потерял управление, автобус упал с высоты около 500 метров. Власти сообщили, что число жертв может увеличиться.
В настоящее время полиция и местные жители проводят спасательную операцию. Пострадавших доставляют в близлежащие медицинские учреждения.
При этом в полиции района заявили агентству Синьхуа, что двое из пострадавших скончались в больнице. Тем самым, число погибших достигло 14. Также агентство отмечает, что "пострадали около 16 человек". По данным правоохранителей, в автобусе в момент аварии находились по меньшей мере 32 человека.
Водитель автобуса сбежал с места ЧП, его помощник серьезно пострадал.
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