Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T08:35+0300
https://ria.ru/20191215/1562405390.html
В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_536a18cb73b8ddbd23e7d8909c535baf.jpg
РИА Новости

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

08:35 15.12.2019
2995
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городском округе Фрязино в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара в квартире на пятом этаже жилого дома во Фрязино пострадали 4 человека", - сказал он.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
11 октября, 03:42
В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах
Как утончили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, общая площадь пожара в жилом доме 19 по улице Вокзальная составила 42 квадратных метра. В 04.59 пожар был ликвидирован. Из горящего здания были спасены 10 человек, еще 20 жильцов дома эвакуировались сами.
Обстоятельства пожара выясняются.
000000
Обсудить 0
Московская областьПроисшествия
Рекомендуем
Арсений Шульгин
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Зеленый чай
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Поезд Московского центрального диаметра
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
Врач
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Головная боль Пентагона. Почему США разучились строить авианосцы
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Подмосковье проверят обстоятельства гибели трех человек при пожаре
Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин
Китай отложил введение новых пошлин на импорт из США
Виды России. Курильские острова
В Японии коммунисты призвали требовать у РФ весь Курильский архипелаг
Участники несанкционированной акции белорусской оппозиции
Украинцев изгнали из Гонконга, на очереди Белоруссия
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
Новогодняя фигура, поврежденная водителем, устроившим дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока
Житель Приморья устроил дрифт вокруг главной елки Владивостока
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Эрика и Виктор во время церемонии бракосочетания. Стоп-кадр видео
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Индии около 60 человек пострадали в беспорядках, сообщает СМИ
07:14Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай сдвигаются на конец 2020 года
07:11Врач раскрыл пользу кратковременного голодания
07:09На линии Московского метрополитена вышли первые новогодние поезда
07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах
06:55США не собираются "сдаваться" и продолжат переговоры с КНДР
06:40В Пензе ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей на трассе
06:36Российские малые виноделы должны иметь преференции, считают в ФАС
06:33Исследование показало, где предпенсионерам проще всего найти работу
06:30Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
06:29Вице-премьер Трутнев представил в ЕАО нового главу региона
06:27В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
06:18Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии
06:07Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
06:03Гонконгский аэропорт столкнулся с сильнейшим падением перевозок
06:02Казахстан отмечает 28-летие независимости
05:52В Приморье на месте Хасанских боев нашли разбитые танки
05:46На Земле леопардов провели первый авиаучет копытных
05:44Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Лента новостейМолния