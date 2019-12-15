В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

"В результате пожара в квартире на пятом этаже жилого дома во Фрязино пострадали 4 человека", - сказал он.

В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах

В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах

Как утончили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, общая площадь пожара в жилом доме 19 по улице Вокзальная составила 42 квадратных метра. В 04.59 пожар был ликвидирован. Из горящего здания были спасены 10 человек, еще 20 жильцов дома эвакуировались сами.