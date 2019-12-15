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Китай отложил введение новых пошлин на импорт из США
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РИА Новости

Китай отложил введение новых пошлин на импорт из США

07:52 15.12.2019 (обновлено: 07:55 15.12.2019)
2016
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЧеловек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин
Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китай отложил введение дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США, а также не будет вводить пошлины на часть других товаров, которые должны были вступить в силу 15 декабря, следует из заявления министерства финансов Китая.
В минувшую пятницу Китай и США объявили, что китайская согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить 15 декабря.
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"В рамках реализации договорённостей, достигнутых на китайско-американских консультациях по торгово-экономических вопросам, комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлевает приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США, которые изначально должны были вступить в силу 15 декабря в 12.01 по пекинскому времени", - говорится в опубликованном сообщении.
Китайская сторона выразила надежду на то, что стороны на основе равенства и взаимоуважениях смогут урегулировать существующие проблемы.
В конце августа Минфин Китая сообщил, что с 15 декабря вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.
Решение Пекина стало ответом на действия Вашингтона, который, несмотря на договоренности, объявил о повышении с 10% до 25% с 10 мая 2019 года пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов, также в августе США заявили, что с 1 сентября и с 15 декабря введут новые пошлины в 10% на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов.
Вашингтон
13 декабря, 23:46
США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки
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Министерство финансов КитаяКитайСШАВ миреЭкономика
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