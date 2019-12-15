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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 16 человек
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РИА Новости

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 16 человек

07:41 15.12.2019 (обновлено: 15:37 15.12.2019)
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© AFP 2019 / New Zealand Defence ForceПоиск тел жертв извержения вулкана на Белом острове в Новой Зеландии
Поиск тел жертв извержения вулкана на Белом острове в Новой Зеландии
© AFP 2019 / New Zealand Defence Force
Поиск тел жертв извержения вулкана на Белом острове в Новой Зеландии
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 16, говорится в пресс-релизе полиции страны.
Как сообщила полиция, мужчина, который после извержения был доставлен в больницу в Австралии, скончался от полученных повреждений.
"Официальное число погибших в настоящий момент составляет 16 человек", — сказано в сообщении правоохранительных органов.
Извержение произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30 процентов поверхности тела, у многих также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.
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