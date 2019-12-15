Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке чая

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В честь Международного дня чая В честь Международного дня чая Роспотребнадзор рассказал, чем следует руководствоваться при покупке напитка. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку. На ней должно быть указано наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Что касается внешнего вида чайных листьев, то об их качестве говорит одинаковость оттенка, размера, плотности и скрученности. Чайная крошка, стебли и поломанные листья не должны присутствовать.

Качественный чай после заварки должен иметь высокую прозрачность, яркий темный цвет, нежный аромат и терпкий вкус. Признаками низкого качества чая являются запахи гари, плесени и сырости.