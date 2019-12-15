Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россияне стали предпочитать более дорогие смартфоны , средняя цена за год возросла на пять процентов и теперь составляет 16-17 тысяч, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.

"Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года",— отметил представитель группы " М.Видео Эльдорадо " Владимир Чайка.

По его словам, реализация гаджетов из верхнего ценового диапазона, начинающегося от 50 тысяч рублей, год-к-году повысилась более чем на четверть по числу продаж и на 30 процентов — "в деньгах".

Похожую ситуацию заметили и в в Tele2

"Мы отмечаем увеличение продаж в премиум-сегменте, что обусловлено переформатированием клиентской базы Tele2 в пользу активных пользователей интернета", — заявили представители компании.

В пресс-службе оператора сотовой связи добавили, что у платежеспособной "цифровой" аудитории также наметился рост популярности услуг, предлагаемых компанией.

Среди производителей лидерство по реализации устройств в натуральном выражении по-прежнему сохраняется за компанией Samsung, за которой следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Тем не менее первенство в денежном отношении удерживает Apple.

Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов также способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой.

"В кредит и рассрочку куплены в среднем 25 процентов смартфонов. Программа trade-in также набирает популярность. В 2019 году ее популярность на порядок выше, чем годом ранее. Количество смартфонов, приобретенных с использованием этой программы, выросло в сотни раз", — сообщили в " Вымпелкоме ".