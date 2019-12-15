Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T06:43+0300
https://ria.ru/20191215/1562404796.html
Россияне начали покупать более дорогие смартфоны
https://cdn21.img.ria.ru/images/152492/00/1524920080_0:205:3941:2422_1036x0_80_0_0_04fc190c2405b1aa06ea60d5d9d356d2.jpg
РИА Новости

Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

06:43 15.12.2019
828
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россияне стали предпочитать более дорогие смартфоны , средняя цена за год возросла на пять процентов и теперь составляет 16-17 тысяч, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
"Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года",— отметил представитель группы "М.ВидеоЭльдорадо" Владимир Чайка.
По его словам, реализация гаджетов из верхнего ценового диапазона, начинающегося от 50 тысяч рублей, год-к-году повысилась более чем на четверть по числу продаж и на 30 процентов — "в деньгах".
Похожую ситуацию заметили и в в Tele2.
Пациент на приеме у врача-офтальмолога
21 октября, 15:14
Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона
"Мы отмечаем увеличение продаж в премиум-сегменте, что обусловлено переформатированием клиентской базы Tele2 в пользу активных пользователей интернета", — заявили представители компании.
В пресс-службе оператора сотовой связи добавили, что у платежеспособной "цифровой" аудитории также наметился рост популярности услуг, предлагаемых компанией.
Среди производителей лидерство по реализации устройств в натуральном выражении по-прежнему сохраняется за компанией Samsung, за которой следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Тем не менее первенство в денежном отношении удерживает Apple.
Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов также способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой.
Новый смартфон компании Apple
13 декабря, 07:12
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
"В кредит и рассрочку куплены в среднем 25 процентов смартфонов. Программа trade-in также набирает популярность. В 2019 году ее популярность на порядок выше, чем годом ранее. Количество смартфонов, приобретенных с использованием этой программы, выросло в сотни раз", — сообщили в "Вымпелкоме".
В свою очередь, вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов заявил и о росте онлайн-продаж. По его словам, за три квартала уходящего года, на этот сегмент пришлось порядка 17 процентов рынка в штуках, и более 19 процентов рынка в деньгах.
Смартфон
16 ноября, 03:35
Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
000003
Обсудить 1
SamsungXiaomi IncTele2 РоссияВымпелКомСвязнойHuawei TechnologiesМ.ВидеоAppleЭльдорадоРоссияТехнологииОбществоЭкономика
Рекомендуем
База данных
Раскрыт новый канал утечки личных данных россиян
Карты национальной платежной системы Мир
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты "Мир"
Здание Мариинского театра
Мариинский театр к новогодним праздникам выпустит премьеру сказки
Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве.
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
Девушка во время траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей
Катар
Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
В партии "Яблоко" сменился председатель
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Прохожий во время дождя на Красной площади
Песков назвал Россию "островком стабильности" во время перемен
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" объяснил рост цен для населения Украины коррупцией
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Пенсионное удостоверение
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке чая
07:20В Приморье два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса
07:10Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР
06:31В Японии предложили потребовать "возвращения" всех Курильских островов
06:21WikiLeaks сомневается, что авторы доклада ОЗХО работали в Сирии
06:01В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
05:16В Алеппо провели первую мессу в восстановленном армянском храме
05:03В США заявили о "способной преодолеть" российские средства ПВО ракете
03:45Ритейлеры рассказали, какие смартфоны покупают россияне
03:36Монтаж второго стартового стола на Восточном начнется 15 декабря
03:32В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
03:13Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
Лента новостейМолния