Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россияне стали предпочитать более дорогие смартфоны , средняя цена за год возросла на пять процентов и теперь составляет 16-17 тысяч, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
По его словам, реализация гаджетов из верхнего ценового диапазона, начинающегося от 50 тысяч рублей, год-к-году повысилась более чем на четверть по числу продаж и на 30 процентов — "в деньгах".
Похожую ситуацию заметили и в в Tele2.
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"Мы отмечаем увеличение продаж в премиум-сегменте, что обусловлено переформатированием клиентской базы Tele2 в пользу активных пользователей интернета", — заявили представители компании.
В пресс-службе оператора сотовой связи добавили, что у платежеспособной "цифровой" аудитории также наметился рост популярности услуг, предлагаемых компанией.
Среди производителей лидерство по реализации устройств в натуральном выражении по-прежнему сохраняется за компанией Samsung, за которой следуют Huawei, Honor, Xaomi и Apple. Тем не менее первенство в денежном отношении удерживает Apple.
Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов также способствуют программы рассрочки и обмена старых устройств на новые со скидкой.
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"В кредит и рассрочку куплены в среднем 25 процентов смартфонов. Программа trade-in также набирает популярность. В 2019 году ее популярность на порядок выше, чем годом ранее. Количество смартфонов, приобретенных с использованием этой программы, выросло в сотни раз", — сообщили в "Вымпелкоме".
В свою очередь, вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов заявил и о росте онлайн-продаж. По его словам, за три квартала уходящего года, на этот сегмент пришлось порядка 17 процентов рынка в штуках, и более 19 процентов рынка в деньгах.
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