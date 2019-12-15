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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-15T07:04+0300
https://ria.ru/20191215/1562404724.html
WikiLeaks сомневается, что авторы доклада ОЗХО работали в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155137/64/1551376443_0:37:3304:1896_1036x0_80_0_0_92c31d6c9f6d76e324a55d70f51617bd.jpg
РИА Новости

WikiLeaks сомневается, что авторы доклада ОЗХО работали в Сирии

06:21 15.12.2019 (обновлено: 07:04 15.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ресурс WikiLeaks опубликовал документы, на основании которых предполагает, что авторы доклада Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не работали в этой стране.
Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин в июле заявлял, что руководитель команды МУФС, прибывший в Дамаск для расследования инцидента в городе Дума, сразу же уехал в соседнюю страну и никогда не был в Думе.
В субботу WikiLeaks опубликовал меморандум одного из членов МУФС, адресованный главе ОЗХО Фернандо Ариасу. Документ датирован 14 марта 2019 года.
Автор меморандума утверждает, что около 20 инспекторов выражают озабоченность по поводу доклада, который, по их мнению, не отражает мнение членов команды, работавшей в Думе. В частности, в документе указано, что доклад составляла другая команда - так называемая "основная группа МУФС", только один член которой был в Думе. Отмечается, что остальные "работали только в стране X".
"Неясно, о какой стране идет речь, за исключением того, что это, по всей видимости, не Сирия", - заявляет WikiLeaks.
Запад обвинял Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве "доказательств" химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети.
Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
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Глава ОЗХО Ариас заявлял, что оценка и анализ материала, который собрала МУФС, позволяет заключить, что применение токсичного химиката в Думе все же имело место. В упомянутом Ариасом докладе от 1 марта утверждалось, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, указывалось, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха".
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