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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-15T05:16+0300
https://ria.ru/20191215/1562404631.html
В Алеппо провели первую мессу в восстановленном армянском храме
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости

В Алеппо провели первую мессу в восстановленном армянском храме

05:16 15.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 15 дек - РИА Новости. Первая за семь лет месса прошла в сирийском Алеппо в армянском Храме сорока мучеников, восстановленном после его разрушения боевиками террористической группировки "Исламское государство"* 4 года назад.
Боевики подорвали Храм сорока мучеников в апреле 2015 года. Они заложили взрывчатку в прорытые под фундаментом подземные тоннели, здание церкви было разрушено на 70%. Восстановление храма, построенного в XV веке, финансировалось за счет пожертвований армянской общины Алеппо. Церковь была освящена 30 марта этого года одним из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви (ААЦ), католикосом Великого дома Киликии Арамом I, резиденция которого находится в Ливане.
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На мессе в воскресенье в храме освящают воду, играет орган, хоры подхватывают шараканы - средневековые песенные молитвы на староармянском. Следом за ними прихожане воздают хвалу Создателю. После службы каждому посетителю храма давали с собой облатку - небольшой кусок ритуального пресного хлеба, символизирующий плоть Христову.
"Мы безумно счастливы, что нам вернули нашу церковь, этот храм занимает особое место в наших сердцах. И то, что сегодня произошло - настоящее счастье для всех людей здесь", - делится впечатлениями с журналистами жительница Алеппо Лара.
Еще одна местная жительница - Такухи Саакян - вспоминает, что в этом храме служил ее супруг, венчались их дети. "А я помню, как впервые пришла сюда ребенком, это было очень давно, сейчас мне уже 70 лет, и помню, как святой отец обручил нас с моим будущим мужем", - рассказала жительница города Хасми Касаарян.
Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном ее члены проживали в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кассабе и Эль-Камышлы. После начала кризиса, по некоторым оценкам, Сирию покинули свыше 90 тысяч армян. Согласно данным МИД Армении, республика предоставила убежище более чем 22 тысячам сирийских граждан.
Киликийский католикосат ААЦ (католикосат Великого дома Киликии) - административно независимый, но при этом признающий "первенство чести" Верховного патриарха и католикоса всех армян, резиденция которого расположена в Эчмиадзинском монастыре в Армении. В ведении Киликийского католикосата находятся епархии ААЦ в Ливане, Сирии и на Кипре.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоАрмянская апостольская церковьСирияВ мире
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