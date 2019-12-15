В США заявили о "способной преодолеть" российские средства ПВО ракете

Военный подчеркнул, что разработка вооружения ведется с целью заменить тактическую ракетную систему ATACMS. По размеру ракета будет меньше предшественницы. Это позволит разместить в установках большее число зарядов.

Отмечается, что Precision Strike Missile может поступить на вооружение в 2023 году. Через два года ее планируется обновить, оснастив функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения.