В США заявили о "способной преодолеть" российские средства ПВО ракете

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", которая разрабатывается корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны. Об этом изданию Breaking Defense рассказал американский генерал Джон Рафферти.
По его словам, на европейском театре боевых действий ракета будет использоваться в первую очередь для преодоления российской ПВО. При этом в Тихом океане она призвана противодействовать китайским боевым кораблям.
Военный подчеркнул, что разработка вооружения ведется с целью заменить тактическую ракетную систему ATACMS. По размеру ракета будет меньше предшественницы. Это позволит разместить в установках большее число зарядов.
Издание сообщает, что успешное испытание PrSM проводилось на полигоне "Уайт Сэндз" в Нью-Мексико десятого декабря. Ракета преодолела приблизительно 240 километров и поразила все цели.
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Отмечается, что Precision Strike Missile может поступить на вооружение в 2023 году. Через два года ее планируется обновить, оснастив функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения.