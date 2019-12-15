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В США заявили о "способной преодолеть" российские средства ПВО ракете
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РИА Новости

В США заявили о "способной преодолеть" российские средства ПВО ракете

05:03 15.12.2019 (обновлено: 07:11 15.12.2019)
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© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", которая разрабатывается корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны. Об этом изданию Breaking Defense рассказал американский генерал Джон Рафферти.
По его словам, на европейском театре боевых действий ракета будет использоваться в первую очередь для преодоления российской ПВО. При этом в Тихом океане она призвана противодействовать китайским боевым кораблям.
Военный подчеркнул, что разработка вооружения ведется с целью заменить тактическую ракетную систему ATACMS. По размеру ракета будет меньше предшественницы. Это позволит разместить в установках большее число зарядов.
Издание сообщает, что успешное испытание PrSM проводилось на полигоне "Уайт Сэндз" в Нью-Мексико десятого декабря. Ракета преодолела приблизительно 240 километров и поразила все цели.
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Отмечается, что Precision Strike Missile может поступить на вооружение в 2023 году. Через два года ее планируется обновить, оснастив функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения.
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Военно-морские силы СШАНью-МексикоРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Да у них уже давно все на боевом дежурстве. Мы гвозди в Китае закупаем.
15 декабря, 05:59
Александр Скворцов
600108
Мультиков насмотрелся?
15 декабря, 05:50
Александр Скворцов
430013
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