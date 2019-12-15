Монтаж второго стартового стола на Восточном начнется 15 декабря

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 15 дек - РИА Новости. Монтаж оборудования стартового стола для запусков ракет "Ангара" начнется на космодроме Восточный в воскресенье, сообщил журналистам заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
"Сегодня здесь знаковое событие на космодроме. Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса", - сказал он.
Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").