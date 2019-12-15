Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-15T03:36+0300
https://ria.ru/20191215/1562404474.html
Монтаж второго стартового стола на Восточном начнется 15 декабря
https://cdn25.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_516:0:2653:1202_1036x0_80_0_0_5302c00e34e0d2d9a783319c98638045.jpg
РИА Новости

Монтаж второго стартового стола на Восточном начнется 15 декабря

03:36 15.12.2019
249
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 15 дек - РИА Новости. Монтаж оборудования стартового стола для запусков ракет "Ангара" начнется на космодроме Восточный в воскресенье, сообщил журналистам заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
"Сегодня здесь знаковое событие на космодроме. Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса", - сказал он.
Костарев добавил, что все технологическое оборудование для строительства второй очереди космодрома будет поставлено в 2021 году. По его словам, при изготовлении оборудования были задействованы 14 предприятий, которые уже участвовали в строительстве Плесецка и Байконура.
Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").
711100
Обсудить 1
Строительство космодрома "Восточный"Восточный (космодром)ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосРоссия
Рекомендуем
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
База данных
Раскрыт новый канал утечки личных данных россиян
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
В партии "Яблоко" сменился председатель
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
Ив Набиев исполняет песню Ausländer группы Rammstein
Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein
Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве.
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
Здание Мариинского театра
Мариинский театр к новогодним праздникам выпустит премьеру сказки
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии
Вид на Москву с Воробьевых гор
В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупке чая
07:20В Приморье два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса
07:10Трамп раскритиковал Fox News за интервью с экс-главой ФБР
06:31В Японии предложили потребовать "возвращения" всех Курильских островов
06:21WikiLeaks сомневается, что авторы доклада ОЗХО работали в Сирии
06:01В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
05:16В Алеппо провели первую мессу в восстановленном армянском храме
05:03В США заявили о "способной преодолеть" российские средства ПВО ракете
03:45Ритейлеры рассказали, какие смартфоны покупают россияне
03:36Монтаж второго стартового стола на Восточном начнется 15 декабря
03:32В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
03:13Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
Лента новостейМолния