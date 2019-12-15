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2019-12-15T03:32+0300
https://ria.ru/20191215/1562404448.html
В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"
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РИА Новости

В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"

03:32 15.12.2019
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© РИА Новости / Андрей КрасильниковМакет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
© РИА Новости / Андрей Красильников
Макет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Блок КВТК будет применяться на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". В октябре генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что летные испытания КВТК на ракете "Ангара" планируется начать в 2027 году при выделении необходимого финансирования.
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"На стенде В2б [в НИЦ РКП] продолжаются работы по подготовке стенда к испытаниям двигателя РД-0146Д, которые перенесены на 2020-2021 годы", - говорится в материалах НИЦ РКП. Как отмечается на сайте НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса), КБ химавтоматики, входящее в его структуру, занимается созданием кислородно-водородного маршевого двигателя РД-0146Д с 2008 года. Двигатель обладает возможностью многократного включения в ходе полета.
Ранее в материалах Роскосмоса на сайте госзакупок отмечалось, что создание КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты "Ангара", потребует затрат в 9,1 миллиарда рублей до 2026 года.
Согласно презентации, представленной генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в мае на лекции в МГУ, при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, при использовании КВТК - 5 тонн. Для ракеты "Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно 5,5 и 8 тонн.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
9 декабря, 14:01РИА Наука
"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
731355
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Хочу стать космонавтомНаучно-испытательный центр ракетно-космической промышленностиКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
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