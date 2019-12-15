В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для "Ангары"

Макет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019. Архивное фото

Макет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019

Блок КВТК будет применяться на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". В октябре генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов сообщил РИА Новости, что летные испытания КВТК на ракете "Ангара" планируется начать в 2027 году при выделении необходимого финансирования.

"На стенде В2б [в НИЦ РКП] продолжаются работы по подготовке стенда к испытаниям двигателя РД-0146Д, которые перенесены на 2020-2021 годы", - говорится в материалах НИЦ РКП. Как отмечается на сайте НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса), КБ химавтоматики, входящее в его структуру, занимается созданием кислородно-водородного маршевого двигателя РД-0146Д с 2008 года. Двигатель обладает возможностью многократного включения в ходе полета.

Ранее в материалах Роскосмоса на сайте госзакупок отмечалось, что создание КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты "Ангара", потребует затрат в 9,1 миллиарда рублей до 2026 года.

Согласно презентации, представленной генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в мае на лекции в МГУ, при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, при использовании КВТК - 5 тонн. Для ракеты "Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно 5,5 и 8 тонн.