Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

"Вот оно счастье с моими зрителями. Бесподобный концерт. Я счастлива, как никогда!" – ответила артистка на вопросы журналистов.

Певица с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году Ротару решила вернуться в Россию и выступила седьмого декабря на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.