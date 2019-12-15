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Культура
2019-12-15T04:19+0300
https://ria.ru/20191215/1562404339.html
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
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РИА Новости

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

03:13 15.12.2019 (обновлено: 04:19 15.12.2019)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве. Видео с участием певицы появилось в распоряжении "Пятого канала".

"Вот оно счастье с моими зрителями. Бесподобный концерт. Я счастлива, как никогда!" – ответила артистка на вопросы журналистов.

По данным телеканала, Ротару в отличие от других исполнителей не вышла к пресс-воллу для общения со СМИ и покинула Дворец спорта "Мегаспорт" в сопровождении охраны.
Певица с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В этом году Ротару решила вернуться в Россию и выступила седьмого декабря на фестивале, несмотря на оживленную дискуссию в соцсетях и медиа по поводу моральной и политической составляющей приглашения исполнительницы.
Певица София Ротару
8 декабря, 10:21Культура
"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале "Песня года"
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КультураШоу-бизнесМегаспортМоскваРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
Пусть валит на Окраину! Ей тут нет места и нет места для выступлений! Отпеласть бабушка, у нас свои есть!!!
15 декабря, 03:20
Artur Tsarev
57400011
Первые люди с ограниченной социальной ответственностью это политики.... за ними артисты.
15 декабря, 04:39
ASAlex Snow
3321006
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