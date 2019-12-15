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2019-12-15T02:55+0300
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Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
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РИА Новости

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

02:55 15.12.2019
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams
Американские танки Abrams
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
"Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 "Абрамсов" 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде", — отмечается в подписи к видео, размещенному в твиттере военной организации прибалтийской республики.
Танки и боевые машины для американского батальона, который будет полгода дислоцироваться на полигоне в Пабраде, прибыли в Литву еще 21 октября. Чуть ранее в том же месяце в балтийскую республику прибыли первые военные батальона. Согласно данным агентства Sputnik Литва, общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысит 500 человек.
Анализируя ситуацию с размещением американских танков на полигоне возле литовского города Пабраде, инфраструктура которого подготовлена для проведения различных учений с этой группировкой, в Минобороны Белоруссии предполагали, что "это делалось длительное время именно для усиления натовского присутствия на сопредельной территории". Касаясь учений НАТО Defender Europe, в Белоруссии обращали внимание на увеличение контингента, а также на длительность его пребывания, называя предстоящие учения самыми крупными учениями НАТО за последние 25 лет.
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
29 октября, 18:55
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск у границ республики
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ПабрадеМинистерство обороны БелоруссииНАТОM1 AbramsБелоруссияСШАЛитваВ мире
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