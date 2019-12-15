Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Анализируя ситуацию с размещением американских танков на полигоне возле литовского города Пабраде, инфраструктура которого подготовлена для проведения различных учений с этой группировкой, в Минобороны Белоруссии предполагали, что "это делалось длительное время именно для усиления натовского присутствия на сопредельной территории". Касаясь учений НАТО Defender Europe, в Белоруссии обращали внимание на увеличение контингента, а также на длительность его пребывания, называя предстоящие учения самыми крупными учениями НАТО за последние 25 лет.