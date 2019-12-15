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Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
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РИА Новости

Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"

02:45 15.12.2019 (обновлено: 03:21 15.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина с флагом партии "Яблоко" у телецентра Останкино
Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Николай Рыбаков, избранный в воскресенье председателем "Яблока", заявил РИА Новости, что его главная задача на этом посту – сделать партию модной.
На съезде "Яблока" в воскресенье за Рыбакова проголосовали 69 человек, а за его ближайшего преследователя - Эмилию Слабунову, возглавлявшую партию с 2015 года, - 19.
"Моя основная задача - сделать "Яблоко" современным, модным, куда будут приходить люди, потому что это будет интеллектуальный центр и в Москве, и в регионах", - сказал он.
Он добавил, что "это будет кузница политических кадров, которые будут готовы брать власть в регионах, в муниципалитетах и на федеральном уровне".
"Потому что очевидно, что есть запрос ... на то, чтобы приходили новые люди с новыми идеями, честные, порядочные", - отметил Рыбаков.
По его словам, все это должно привести к возвращению "Яблока" в Госдуму в 2021 году. "Мы уже начали (кампанию к выборам в ГД), потому что мы начинаем работу по кандидатам, и каждые наши региональные выборы - это старт к думской кампании", - пояснил новый глава партии.
Согласно уставу партии, председатель выбирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008-го по 2015-й - Сергей Митрохин.
Мужчина с флагом партии Яблоко у телецентра Останкино
03:18
Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"
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Николай РыбаковЭмилия СлабуноваЯблокоПолитика
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Биография Николая Рыбакова, избранного председателем партии "Яблоко"
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