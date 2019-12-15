Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Николай Рыбаков, избранный в воскресенье председателем "Яблока", заявил РИА Новости, что его главная задача на этом посту – сделать партию модной.
На съезде "Яблока" в воскресенье за Рыбакова проголосовали 69 человек, а за его ближайшего преследователя - Эмилию Слабунову, возглавлявшую партию с 2015 года, - 19.
"Моя основная задача - сделать "Яблоко" современным, модным, куда будут приходить люди, потому что это будет интеллектуальный центр и в Москве, и в регионах", - сказал он.
Он добавил, что "это будет кузница политических кадров, которые будут готовы брать власть в регионах, в муниципалитетах и на федеральном уровне".
"Потому что очевидно, что есть запрос ... на то, чтобы приходили новые люди с новыми идеями, честные, порядочные", - отметил Рыбаков.
По его словам, все это должно привести к возвращению "Яблока" в Госдуму в 2021 году. "Мы уже начали (кампанию к выборам в ГД), потому что мы начинаем работу по кандидатам, и каждые наши региональные выборы - это старт к думской кампании", - пояснил новый глава партии.
Согласно уставу партии, председатель выбирается на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. В 2002-2008 годах "Яблоко" возглавлял Григорий Явлинский, с 2008-го по 2015-й - Сергей Митрохин.