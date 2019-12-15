В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Жители города Жители города Троицк Москве выберут место строительства метро с помощью электронного голосования, оно будет проходить в течение двух дней: в воскресенье и в понедельник.

Жители Троицка проголосуют за место строительства метро 15-16 декабря, регистрация на голосование проходила с 28 ноября до 13 декабря.

Участникам голосования предложат ответить на вопрос, где размещать станцию метро: на 38-м километре Калужского шоссе или на Октябрьском проспекте. В голосовании примут участие жители, имеющие постоянную регистрацию в Троицке. Впервые в этом голосовании смогут принять участие несовершеннолетние. Возрастной порог для участия был снижен до 16 лет.

Как отмечал зампред Общественной палаты Москвы , председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов, из 36 тысяч избирателей Троицка – 1 453 школьника, которым на 1 января 2020 года исполнится 16 лет, это 3,5% от всех избирателей, и именно у них будет возможность принять участие в голосовании. По его словам, если школьники будут активно голосовать, то в будущем есть вероятность, что их будут допускать и до других голосований в Троицке. Всего на участие в голосовании подали заявки 4809 человек.

Как ранее отмечал префект ТиНАО Дмитрий Набокин, голосование должно помочь узнать мнение жителей, проводить ли метро через Троицк с конечной остановкой в самом городе на Октябрьском проспекте или оставить метро за пределами города на Калужском шоссе. По его словам, жители опасаются, что город станет перехватывающей парковкой.