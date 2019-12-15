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Мариинский театр к новогодним праздникам выпустит премьеру сказки
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РИА Новости

Мариинский театр к новогодним праздникам выпустит премьеру сказки

02:19 15.12.2019 (обновлено: 02:20 15.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мариинский театр представляет 15 декабря новый спектакль для детей – музыкальную сказку Эдуарда Колмановского "Белоснежка", сообщили в пресс-службе театра.
Пьеса для детей "Белоснежка и семь гномов" Льва Устинова и Олега Табакова была написана для постановки в московском театре "Современник". Через некоторое время композитор Эдуард Колмановский – автор музыки для театра и кино и многих популярных песен – создал на основе пьесы одноименную музыкальную сказку. Ее премьера прошла с большим успехом в 1966 году в Детском музыкальном театре под руководством Наталии Сац.
В Мариинском театре свою версию "Белоснежки" представит режиссер Алла Чепинога. Ее работы – "Репка", "Про глупого мышонка", "Терем-теремок" и недавняя премьера "Чукоккала-1" - очень нравятся юной аудитории "Мариинки".
"Зрителям предстоит перенестись в эпоху Средневековья, - рассказала Чепинога. – Сказочник-менестрель поведает ребятам историю о скромной Белоснежке и храбром Молодом вожде, с которым воюет злая Королева, и о мудрых гномах, обладающих тайными знаниями".
По словам режиссера, спектакль, пронизанный музыкой Колмановского, учит детей отзывчивости и доброте, способной примирить и сделать союзниками самых разных персонажей. Вокальные партии в спектакле исполнят солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.
В новом году спектакль можно будет посмотреть 3 января.
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КультураНовый ГодМариинский театрРоссияСанкт-Петербург
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