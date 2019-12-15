США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ

По информации телеканала, после вывода в Афганистане останется от 8 до 9 тысяч американских солдат. Вывод войск будет постепенным и растянется на несколько месяцев.

США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.