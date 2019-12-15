Раскрыт новый канал утечки личных данных россиян

На причастность сисадминов к кражам данных указывает выгрузка из систем управления доступом, присутствие в слитых таблицах служебных полей, а также наличие полной резервной копии с большим количеством строк.

Отмечается, что сейчас на этот вид хищения информации приходится два процента от общего числа краж данных пользователей. При этом объем похищенной информации через этот канал может достигать 25-30 процентов.