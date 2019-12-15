Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность

ДОХА, 15 дек - РИА Новости. Фонд Росконгресс и Катарское агентство поощрения инвестиций в субботу на полях Дохийского форума подписали соглашение о создании совместной рабочей группы по координации инвестиционной деятельности и деловых проектов, передает корреспондент РИА Новости.

"Создание рабочей группы позволит обмениваться информацией по перспективным инвестиционным проектам двух стран, аналитической, статистической и правовой информацией, оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки", – сказал председатель правления Росконгресса Александр Стуглев.

По его словам, планируется привлекать инвесторов к поддержке и продвижению проектов в приоритетных направлениях: банковском и страховом секторах, создании инфраструктуры, энергетике, спорте и туризме.

Глава Катарского агентства поощрения инвестиций Али аль-Валид аль-Тани назвал соглашение с Росконгрессом важным шагом. Он считает, что эта договоренность "поможет активизировать совместную работу по воплощению взаимовыгодных инвестиционных проектов".