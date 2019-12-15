Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном

"Нужно заменить этот плохой договор с Ираном - Совместный всеобъемлющий план действий - на тот, что лучше, с которым бы согласились в регионе. Силы в регионе тоже должны говорить друг с другом", - заявил он в субботу на Дохийском форуме в Катаре.